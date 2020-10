2005. aasta sügisel, kui Valdek Murd otsustas ise omavalitsuse juhtimisest taanduda ja valimistel mitte osaleda, tõdes ta Põhjarannikule antud intervjuus, et omavalitsuses erinevate poolte vahel kokkuleppete saavutamine on olnud küllatki närvesööv töö. "Aga nii mõnigi lollus on tõesti õnnestunud ära hoida tänu nendele kompromissidele. Põhimõte on väga lihtne - tavaliselt on tõde ikka kusagil kahe tülipoole vahepeal ja seepärast tuleb jõuda ühisele arusaamisele, kus ta täpsemalt on ning kui mitu sammu kumbki pool kokkuleppe saavutamiseks peab tegema. Ega mingit standardset valemit ei ole. Tuleb osapooled tähelepanelikult ära kuulata, uurida kas probleem üldse ongi nii tõsine, kui esimese hooga paistab, ja arutleda, mis siis saab, kui kompromissini ei jõuagi, kellel sellest siis parem on," rääkis ta kompromisside otsimise kunstist.