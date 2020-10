Koroona läks Viru vanglas vohama: nakatunuid on juba 31

Viiel vangil tuvastati koroonaviirus teisipäeval. Järgnenud laustestimise käigus selgus kolmapäeva pärastlõunal, et haigestunud on veel 26 vangi, kinnitas justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe lisades, et haiglaravi ükski haigestunu praegu ei vaja.

Justiitsministeeriumi teatel võis viirus vanglasse pääseda ühe õpetaja kaudu. Terviseamet seda kolmapäeval veel ei kinnitanud. "See on üks variant, aga epidemioloogiline uuring on esialgu käimas," lisas Kingsepp.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 11 aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ning Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 36 ja teise kooli koldega üheksa inimest. Meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest ja lasteaia koldes kuus. Narva-Jõesuu töökoha koldes on üheksa inimest. Vangla koldes oli kolmapäeva hommikul viis inimest.