Marek Kiisa: Oleme vedanud kuus aastat liikumist "Ettevõtlikkus kooli" ja palunud neid, kes on üles ehitanud ägeda ettevõtte, koolidesse sellest rääkima. Mulle on saanud südameasjaks käia Ida-Viru koolides. Olen küsinud õpilastelt, kui paljud soovivad jääda edasi Ida-Virumaale, ja minu üllatuseks nende hulk domineerib. Ainus asi, et noored tahaksid selles regioonis rohkem võimalusi edasiõppimiseks.