Jõhvi vallavalitsus tellib videoreportaaže volikogu saadikust selgeltnägija Ilona Kaldre abikaasalt

Keskerakondlasest Jõhvi vallavanem Jüri Konrad teatas sel nädalal toimunud vallavalitsuse istungil päevakorraväliselt, et vallavalitsus soovib tellida vastavalt vajadusele kuni kümme Jõhvi valla tegevust kajastavat videofilmi/reportaaži kuus Kaldre Grupilt. Konradi sõnul on teenuse teenuse maksumuseks 700 eurot.

Avalikku hanget ei toimunud, teenuse tellimusel lähtus vallavalitsus Jõhvi valla hankekorra punktist, mis sätestab hanke korraldamist alla väikehanke piirmäära tingimusel, et hanke teostamisels on asutuse eelarves raha ette nähtud. Hanke maksumust alla piirmäära võimaldab käesoleva videohanke puhul hoida ka asjaolu, et seekordne leping kehtib vaid tänavuse aasta lõpuni.

Alles tänavu oktoobris Valgamaalt Jõhvi vallavanemaks tulnud Jüri Konrad põhjendas Kaldre Grupi eelistamist sellega, et teenuse osutaja on ka varem vallale samasisulist teenust osutanud ning pretensioone teenuse kvaliteedi kohta pole olnud. Jõhvi vallavalitus, kuhu kuuluvad ka Isamaa liige Evelyn Danilov ja parteitu Toomas Nael, nõustus vallavanema ettepanekuga.

2017. aasta kohalikel valimiste kampaanias reklaamis Ilona Kaldre end selgeltnägijana. Keskerakonna kandidaate tutvustanud reklaamlehes "Jõhvi inimesed" oli pealkirjades Kaldre puhul muuhulgas esile tõstetud, et ta ennustas täpselt Marina Kaljuranna saatus presidendivalmistel, et ta aitas selgeltnägijana leida Soome kadunud eestlast, et ta ennustas Anu Saagimile täpselt abielulahutust, aga muuseas rõhutas reklaamleht ka seda, et esimesena õnnitles Ilona Kaldret sünnipäeva puhul Putin ja lisaks ka pilt, kuidas Kaldre poseerib koos Edgar Savisaarega.