Viru vanglas läheneb nakatunute arv sajale

Pühapäeval said koroonaviiruse diagnoosi viis vangi, kel esimene test oli andnud negatiivse vastuse. Kuna neil ilmnesid seejärel koroonaviiruse sümptomid, tehti neile uus test, mis seekord osutus positiivseks, teatas vanglate pressiesindaja. Tema sõnul on sel nädalal kavas veel testida vange, kelle esmane test oli negatiivne.

Ida-Virumaal on seitse aktiivset koroonakollet, millest suurim on 93 inimesega Viru vangla kolle. Eelkõige seoses selle suure koldega on haigestunud inimeste arv Ida-Virumaal tõusnud taas üle kahesaja: 221. Terviseameti jälgimisel on nagu mõned nädalad tagasi maakonnas taas üle tuhande inimese.