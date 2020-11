Kohtla-Järve ühistu vaidlus lahenes kohtus: korteriomanik ei tohi ise kaameraid paigaldada

Kohtla-Järve Ahtme linnaosas asuv Lehola 4 korteriühistu pöördus kohtusse avaldusega, mille kohaselt paigaldas üks ühistu liige 2017. aastal maja kandeseintele ja sissekäigu juurde videokaamerad. Ühistu koosolekul otsustati häälteenamusega, et korteriomanikud ei ole nõus videokaamerate paigaldamisega ning need tuleb demonteerida. Ühistu esindaja kinnitas, et kandeseinad ja aknad on kaasomandi esemed ning nende kasutamiseks on vajalik teiste kaasomanike nõusolek, pealegi töödeldakse kaameratega lubamatult isikuandmeid.