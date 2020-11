Geoloogiateenistus hakkab Kiviõli Keemiatööstuse rahaga Uljaste järve uurima

"Meie huvi Uljaste järve käitumist uurida ajendas suve alguses tekkinud meediakära seoses Kiviõli Keemiatööstuse uuringusooviga," rääkis Eesti geoloogiateenistuse asedirektor Jaak Jürgenson. "On selge, et Uljaste järve veetase on kõrgem kui oositaguses alas; võiks ju teada, kuidas põhjavesi selles piirkonnas käitub ja mis on see fenomen, mis Uljaste järve üleval hoiab."