Palliplatsile naasnud Reinar Hallik vedas oma meeskonna esimese võiduni

88:82 võidu sepitsemisel Võrumaa meeskonna üle, oli 36aastane Hallik ise peategelane.

Eelmisel hooajal kaotas põhiliselt koolipoistest koosnev meeskond teises liigas kõik mängud. Sel aastal tuli platsile taas tagasi Reinar Hallik ise, samuti vigastusest taastunud treener Andrus Lehismets ning eelmisest voorust ka ameeriklane Malik Pugh. Kui tänavuse hooaja kaks esimest mängu lõppesid Iisaku jaoks kaotusega, siis teisipäeval tuli kodupubliku toel ammu oodatud võit.

"Koondisest lahutab 30 kilo"

"Oli selline üles-alla mäng, kus kord olime meie ees ja siis jälle olid vastased. Hea meel, et otsustavad visked panime seekord sisse ja suutsime mängu lõpu oma kasuks pöörata. Varem on just lõpud käest läinud," sõnas aastaid ka Eesti koondisesse kuulunud Hallik, kes oli võidumängus ise üleplatsimees, visates 29 punkti, võttes 11 lauapalli ja andes ka viis korvisöötu. Pugh lisas 18 ja Lehismets 14 punkti.

Kolmes senises teise liiga mängus on Hallik võtnud enda õlule maksimaalse koormuse - ta on platsil olnud keskmiselt üle 36 minuti. Kolmes mängus on ta visanud keskmiselt 20,7 punkti, võtnud 11,3 lauapalli ja andnud 4,3 resultatiivset söötu.

Eesti koondise eest 2017. aasta suvel lahkumismängu pidanud naljahambana tuntud Hallik ütles, et ei saa ise ka aru, miks talle selliste statistiliste näitajatega pole jälle Eesti koondise kutset tulnud. "Üks treeneritest soovitas mul vaadata oma kõhtu. Sain aru, et koondisest lahutab mind veel 30 üleliigset kilo," naeris ta.

Ta tõdes, et pärast rohkem kui aastapikkust pausi on palliplatsile naasmine ka teise liiga mängudes kehale ränk katsumus. "Olen mängu lõpuks omadega täiesti läbi ja järgmine päev annab igalt poolt tunda," rääkis Hallik. "Kahjuks ei jõua ma muude tegemiste kõrvalt teha rohkem kui ühe trenni nädalas. Seda on selgelt vähe."

Innustab oma platsilolekuga noori

Halliku sõnul mängivad nii tema kui ka Lehismets ja ameeriklane Malik Pugh kaasa, et anda oma korvpallikooli noortele juurde kindlustunnet.

"Samas olen kogu aeg rääkinud, et meie kolmekesi ei saa mängu ära teha. Mul on hea meel, et poisid arenevad iga mänguga ja tegutsevad aina julgemalt," sõnas ta, märkides, et meeskond peaks hooaja jooksul aina paremaks muutuma ja äsjane võit ei jää kindlasti viimaseks.

Ida-Viru meeskondadest on teises liigas hooaega kõige paremini alustanud HITO/Karjamaa, kel on kolmest mängust kaks võitu. Viimnases voorus jäi HITO/Karjamaa 73:76 alla Rapla korvpallikoolile mängides viimase veerandiga maha 18punktilise eduseisu. Idavirulastele tõi enim punkte - 22, Veiko Simm.

Samuti Iisakut esindav Alutaguse meeskond on võitnud kaks ja kaotanud kolm mängu. Läinud reedel tuli võidulisa skooriga 82:79 tasavägises mängus Viljandi/Eesti Maavara üle. Üleplatsimees oli 29 punkti visanud Einar Grüning.