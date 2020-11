Keskerakonna Ida-Viru piirkonna juht: juhatuse jaoks on Repinski tähtsam kui siinsed erakonnakaaslased

Tema sõnul olnuks Repinski väljaheitmine hea võimalus Keskerakonna langeva maine parandamiseks Ida-Virumaal. "Tallinn tegi oma valiku: tema jaoks on olulisem üks persoon kui erakonna Ida-Virumaa piirkond," lausus ta, märkides, et erakonna juhtfiguurid püüavad toimuvat ekslikult näidata kahe mehe konfliktina. "Oluline vahe on, et ma esindan siiski piirkonna juhatuse seisukohta."

Keskerakonna juhatus lükkas teisipäeva õhtul tagasi Ida-Virumaa piirkonna taotluse heita riigikogu liige Martin Repinski parteist välja.

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi teatel otsustas juhatus, et Martin Repinski jätkab erakonna Jõhvi osakonna juhina.

"Samuti pani juhatus mulle ülesandeks koordineerida suhtlust Ida-Virumaa piirkonna juhi Marek Kullamägi ja Martin Repinski vahel. Suuresti on tegemist kommunikatsiooniprobleemiga ja olen kindel, et suudame ühtse meeskonnana kohalikele valimistele vastu minna," märkis Korb, öeldes "Aktuaalses kaameras" lisaks, et on piinlik, et sellised avaldused tulevad erakonna liikme kohta, kes on palju tegutsenud.

Kullamägi sõnul on arusaadav, et konflikti osapooli tuleb lepitada, aga temale on vastuvõetamatu, et lepitajaks saadetakse Repinskit toetav erakonna peasekretär Mihhail Korb. "See on midagi uut! Lepitaja peaks olema neutraalne."

Staažika keskerakondlase ja Ida-Virumaa piirkonna aseesimehe Eevi Paasmäe sõnul polnud juhatuse otsus eelnevate päevade signaalide põhjal üllatav. "Olen pettunud eelkõige selles, et erakonnna juhatus ei püüdnudki meiega suhelda ega aru saada, miks me tema [Repinski] erakonnast väljaheitmist taotlesime," lausus ta.

Reede õhtul kogunenud Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatuse liikmete enamus pooldas salajasel hääletamisel Repinski väljaheitmist erakonnast. 11 juhatuse liikmest oli koosolekul kohal kaheksa. Neist kuus pooldas Repinski väljaviskamist, üks oli vastu ning üks sedel oli rikutud.

Marek Kullamägi ütles, et sellise otsuse põhjustasid Repinski juhtimiseksimused Jõhvis, erakonna põhikirja ja eetikakoodeksi rikkumised.

Põhjarannik küsis Repinskilt, milles ta näeb oma vigu Ida-Virumaal, et kohalikud keskerakondlased on temas pettunud ning isegi ta "poliitiline ristiema" Yana Toom märkis, et ta teguseb juba pikemat aega piiri peal ja see tegevus on vahel ebameeldiv.

Repinski vastas, et Ida-Virumaa piirkonna juhatus ei ole teinud talle ühtegi konkreetset etteheidet ja ta teab reedesest otsusest taotleda erakonna juhatuselt tema väljaheitmist Keskerakonnast vaid meedia kaudu. "Loetu põhjal saan väita, et tegemist on otsitud põhjustega," kinnitas ta, märkimata kirjalikus vastuses ühtegi oma viga.

Marek Kullamägi rääkis, et hämmastav on Repinski puhul see, et ta ei taju ega tunnista, et on midagi valesti teinud. "Ta mängib võimuga. Keskerakond on Jõhvis tänu temale muutunud tuulelipuks, mis vahetab poolt juba vaat et iga 30 päeva tagant. Siin ei ole enam ühtegi poliitilist jõudu, keda ta ei oleks petnud − kõikvõimalikud kooslused on läbi käidud. Valijad pööravad kõige selle peale meile selja," ütles ta.