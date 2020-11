Lüganuse rahvas mereranda tuumajaama ei taha

Sama võimas kui Auvere elektrijaam

Et 2018. aasta suvel oli näha, et CO2 hinnad hakkavad ülespoole liikuma. Et Ameerikas ja Kanadas käis põhjalik väikereaktorite arendus. Et Soomes ja Rootsis töötavad tuumajaamad juba aastaid edukalt. Et Eestis on sellealaste teadmistega inimesi. Ja et udujutu pealt pole võimalik midagi arutada ja valitsusele tuleb teha konkreetne ettepanek.