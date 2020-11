Õpilasfirmade laat annab ettevõtluse kogemuse

Laat toimub 28. novembril Vaba Lava Narva teatrikeskuses, kuhu kogunevad haridusprogrammi Ettevõtlik Kool õppeasutuste noorte meeskonnad ja kohalikud mittetulundusühingud. Osalejad saavad tutvustada või ka müüa oma teenust või toodet, mis on kavandatud kogukonna elu parandamiseks, selgitas Ida-Viru ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant Marju Uustalu.

Uustalu sõnul sõltub Ida-Virumaa edu just ettevõtlikest inimestest ning ettevõtluspädevusi peab arendama maast madalast.

"Ida-Virus on ettevõtlusaktiivsus võrreldes teiste maakondadega väike ning Ida-Viru koolide side majandusõppega tagasihoidlik. Ettevõtliku Kooli tegevused süstivad ettevõtluspisikut. Eesmärk on, et iga laps ja noor saaks osaleda vähemalt ühes praktilises tegevuses, mis annab ettevõtluskogemuse."