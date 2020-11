Terviseamet nõuab Jõhvi põhikooli rohkem valgustust

Terviseamet andis Jõhvi vallavalitsuse taotlusel põhikooli asendusruumidele kordushinnangu, mille järgi Jaama tänava hoones suuri probleeme ei esine. Terviseamet leidis, et maa-ala, hoone, ventilatsioon ja joogivesi vastavad nõuetele, kuid puudusi esineb valgustuses ning osa õpperuumide pindala on nõutust väiksem.

"Osa valgustust jõudsime enne õppeaasta algust välja vahetada. Mõnedes ruumides selgus pärast valgustustiheduse mõõtmist, et seda on veel vaja parandada, mida me ka teeme," selgitas direktor Liina Mihkelson.