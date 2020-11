Narvas lähevad kõik koolimajad kinni

"Viimasel ajal on mitmes linna asutustes aset leidnud COVID-19 nakkuse puhangud, ja haigestunud inimeste kiire kasv on muutnud koroonaviiruse leviku olukorda Narva linnas väga tõsiseks," teatas linnavalitsus sotsiaalmeedias.

Ida-Virumaal on 480 nakatunut

Ida-Virumaal on koroonat põdevate elanike arv tõusnud 480ni, terviseameti jälgimisel on üle kolme tuhande inimese.

Ida-Virumaal on praegu kümme aktiivset nakkuskollet, millest suurim on Viru vanglas, millega on seotud 208 inimest. Narva Paemurru spordikooliga seotud nakatunud inimeste arv on tõusnud 43ni. Sillamäe Vanalinna kooli koldes on 38 inimest.