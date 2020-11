Kohus ei rahuldanud Kohtla-Järve linnapea hagi kohaliku aktivisti vastu

Vaidlus käis sel suvel sotsiaalvõrgustikus Facebook avaldatud postituste üle. Nimelt jagas kohalik aktivist Sergei Butšinski, kes on üks Ahtme õlitehase vastaste eestkõnelejaid, enda hallatavas grupis Kohtla-Järve linnaametniku Valeri Korbi postitatud videot linnapea Jantšenko kohtumisest keskkonnaminister Rene Kokaga. Video jagamist saatis tema kommentaar selle kohta, et võimud otsustavad asju omavahel ning rahvaga ei räägita.

Seepeale otsustas Jantšenko Butšinski vastu kohtusse minna ning nõuda ebaõigete väidete ümberlükkamist. Mingit hüvitisenõuet ta ei esitanud. Jantšenko väitis oma hagis, et teda on seal süüdistatud altkäemaksu võtmises ja selles, et tehase ehitamise korral saab ta 10 protsenti altkäemaksu, ning nõudis nende väidete ümberlükkamist.