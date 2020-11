Narva võimuvahetuse kindlustasid seitse võimufraktsioonist lahku löönud saadikut

11. novembril toimunud Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi umbusaldamise edu tagasid linnavolikogus ülekaalus oleva fraktsiooni Kodulinn Narva 21 liikmest seitse. Opositsionäärid suutsid neid veenda hääletama selle poolt, et vahetada välja linnapea ja volikogu esimees, kelle seesama fraktsioon oli varem ise ametisse nimetanud. Ent volikogu esimehe Irina Janovitši vastu hääletamiseni asi ei jõudnudki, kuna too astus ise tagasi.