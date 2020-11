Keskerakonna populaarsus Ida-Virumaal on sügisel järsult vähenenud

Keskerakond on küll jätkuvalt veel kõige populaarsem erakond Ida-Virumaal, kuid tema toetus sulab. Turu-uuringute ASi poolt ERRi tellimusel tehtud uuringust ilmnes, et novembri esimeses pooles oli Keskerakonna toetus Ida-Virumaal langenud 35 protsendile. Oktoobris oli see 43 ja septembris 49 protsenti.

Mõned aastad tagasi ulatus Keskerakonna populaarsus maakonnas 60-70 protsendini. Uuringutulemusi kinnitasid ka valimistulemused, kus Keskerakonnal õnnestus koguda samas suurusjärgus hääli nii riigikogu valimistel kui ka kohalikel valimistel Narvas, Sillamäel ja Kohtla-Järvel.

Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juht Marek Kullamägi seostab erakonna populaarsuse vähenemist viimaste aegade skandaalidega. "Miks see populaarsus ei peaks langema, kui meil on siin skandaal skandaali otsa?" ütles Kullamägi, pidades silmas nii Jõhvis kui Narvas toimuvat.

"Kui Keskerakond jätkab Jõhvis Martin Repinski eestvedamisel, siis langeb see toetus veel. Narvas on samuti seis väga segane, seal oleks meil justkui kolm Keskerakonda. Praegu on veel vara hõisata, et Keskerakond tuli seal võimule," rääkis Kullamägi, viidates sellele, et eelmisel nädalal aitas osa keskerakondlasi koos Katri Raigi valimisliiduga Meie Narva tagandada võimult Narva seniseid linnajuhte.

Keskerakonna Ida-Viru piirkonna juhatus tegi ettepaneku visata Martin Repinski Keskerakonnast välja, aga Keskerakonna juhatus eiras seda algatust ja tegi peasekretär Mihhail Korbile ülesandeks lepitada osapooli.

Kullamägi hinnangul ei taju erakonna peakontor kohalikke meeleolusid. "Vaadatakse Toompea künka otsast alla ja kuulatakse vaid üksikuid sobivaid inimesi. Usutakse seda, mida Repinski, kes ise on ka suurema osa ajast Tallinnas ja käib siin vaid objektidel pilte tegemas, neile räägib. Ta ei tea ju, mida enamik inimesi päriselt arvab, ja see populaarsuse uuring näitab samuti seda," ütles Kullamägi.

Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalvik arvas, et erakonna populaarsuse langus Ida-Virumaal on põhjustatud põhiliselt koroonaajast tulenevast inimeste majanduslikust ebakindlusest. Ta usub, et kui Keskerakonnal õnnestub Narvas võimule tulla, siis hakkab ta toetus kasvama.