Aveli Uustalu teenis Eesti parimana pääsu maailma karika etapile

MK etapil on naistel kavas kolm võistlust: reedel on klassikasprint, laupäeval 10 km klassikas ja pühapäeval 10 km jälitussõit vabastiilis.

Timo Juursalu sõnas tookord Põhjarannikule, et ta õpilane läbi ei põlenud. "Aveli alustas väga ilusasti: tuli poole maa peal teise tõusu otsas veel 50. vaheajaga. Aga viimasel tõusul jõud ikkagi rauges ja lõpp vajus täiesti ära. Maailma karika rada lihtsalt on nii raske," tõdes ta.

Juursalu sõnul oli positiivne, et Uustalu sai sellisel võistlusel näha, kus maailma tipud asuvad. "Kui on tahtmist nendega rinda pista, siis tuleb veel kõvasti tööd teha. Eks see oligi rohkem õppereis, kus sai kogeda ka suurvõistluse rutiini ja õhkkonda, mis on ikka natuke teistsugune, kui väiksematel mõõduvõtmistel."