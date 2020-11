Kohtla-Järve gümnaasium taotleb valitsuselt luba jätkata kontaktõpet

Austatud Jüri Ratas!

Tänan ja tunnustan Teid tegevuse eest Eesti rahva tervise hoidmisel ja püüdluste eest COVID 19 viiruse leviku tõkestamisel. Oleme saanud eelinformatsiooni, et Vabariigi Valitsus kavatseb alates 24. novembrist kuni 9. jaanuarini suunata muuhulgas Ida-Virumaa gümnaasiumiosad distantsõppele.

Kohtla-Järve Gümnaasiumi juhtkond ja õpetajad paluvad Vabariigi Valitsusel teha Kohtla-Järve Gümnaasiumile erisus ning lubada jätkata statsionaarset õppetööd kontaktõppe vormis.

Põhjendan:

1. Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekeel on eesti keel, kuid õpilased on ca 80 protsendi ulatuses vene emakeelega ning vajadus pideva õpetaja toe ja kontaktõppe järele eestikeelses keelekeskkonnas on eriliselt tähtis.

Kogesime kevadise distantsõppe ajal, et kontaktõppe naturaalsest keelekeskkonnast väljumine mõjus õpilaste hakkamasaamisele, motivatsioonile ja edasijõudmisele laastavalt. Siin on ka üks põhjuseid, miks me oleme sel õppeaastal pea poole-väiksema õpilaste arvuga kui eelmisel õppeaastal.

2. Kohtla-Järve Gümnaasiumi statsionaarse õppetöö korraldamisel on nakkuse edasikandumise riskid minimaalsed järgmiste asjaolude tõttu:

a) Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppehoone on uus, kaasegne ja väga hea ventilastiooniga. Teadlased on rõhutanud siseruumides viibides hea ventilatsiooni tähtsust piisknakkuse edasikandmise tõenäosuse vähendamisel. Meil on need tingimused väga head.

b) ca 320 õpilasele ehitatud koolihoones on õpilasi igapäevaselt poole vähem - kuni 164. Seega on hajutus äärmiselt tõhus ning inimeste lähikontaktsuse võimalused on minimaalsed.

3. Oleme täiendavalt valmis rakendama erimeetmeid. Näiteks piirama õpilaste arvu õpperuumides kuni 15 või 10ni (analoogiliselt huvikoolide uuele reeglile); seadma maskide kandmise kõikidele kohustuslikuks; korraldama õppetöö nii, et korraga ühel ajal ei viibi koolihoones rohkem õpilasi enam kui 80 või veel vähem ning selle meetmega rakendama suuremas mahus ka välitunde (näiteks lisaks kehalisele kasvatusele on võimalik keeletunde viia läbi õues jne).

4. Koolipere on terve ning tervisekäitmise teadlikkus ja hoiakud on igati heal tasemel. Uus riigigümnaasium Ida-Virumaal, mis rajab ja kinnistab oma kultuuriruumi ning uut eestimeelset mentaalsust valdavalt vene keelses keskkonnas, on äärmiselt haavatav ning pikk periood õpilaste distantsõppele jäämisel on ohtlik ning piirkonnale probleem, mida sooviksime igati vältida.

Loodan väga, et ettepanek Kohtla-Järve Gümnaasiumile erisuse tegemiseks ning loa andmiseks kontaktõppel jätkamiseks leiab Teie poolt mõistmist ning toetust.