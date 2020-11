Ministeerium lubab algaval nädalal Ida-Viru gümnasistidel veel koolimajas õppida

Peaminister Jüri Ratas ütles pärast reedel toimunud valitsuskabineti istungit "Aktuaalse kaamera" otse eetris, et Ida-Virumaa ja Harjumaa gümnaasiumiklassid ehk 10., 11. ja 12. klassid peavad koroonaviiruse jätkuva kasvu tõttu nendes maakondades jääma distantsõppele 24. novembrist kuni järgmise aasta 10. jaanuarini.

Pühapäeva teatas haridus- ja teadusministri kohuseid täitev majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas, et algav nädal jääb üleminekuajaks, et koolid saaksid teha ettevalmistusi. "Siiski soovitame kõigil, kel see võimalik on, alustada distantsõppega juba teisipäeval, 24. novembril,“ lisas ta.

Üleminek distantsõppele peab toimuma perioodil 24. novembrist 27. novembrini. Alates 30. novembrist peab kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa koolides toimuma gümnaasiumiastme õppetöö distantsilt, teatas haridusministeerium.

Korraldus vormistatakse terviseameti ja haridus- ja teadusministeeriumi poolt 23. novembril ja esialgu jääb distantsõppe lõpukuupäevaks 10. jaanuar.

Terviseamet ning haridus- ja teadusministeerium saadavad nädala alguses kõikidele Harju- ja Ida-Virumaa koolidele ning koolipidajatele täpsema info.

Kohtla-Järve gümnaasium taotleb eriluba kontaktõppe jätkamiseks

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur saatis laupäeva õhtul haridusministeeriumile kirja, milles taotleb koolile eriluba kontaktõppe jätkamiseks.

Ta tõi muu hulgas argumendiks, et Kohtla-Järve gümnaasiumi statsionaarse õppetöö korraldamisel on nakkuse edasikandumise riskid minimaalsed, kuna koolimaja on uus, nüüdisaegne ja väga hea ventilatsiooniga. Samuti on 320 õpilasele ehitatud hoones õpilasi iga päev poole vähem - kuni 164 -, mistõttu on inimesed hajutatud. Gümnaasium kavatseb nakatumisriskide vähendamiseks rakendada ka lisameetmeid.

Agur tõi kirjas esile, et Kohtla-Järve gümnaasiumi õppekeel on eesti keel, kuid õpilased on ca 80 protsendi ulatuses vene emakeelega ning vajadus pideva õpetaja toe ja kontaktõppe järele eestikeelses keelekeskkonnas on eriliselt tähtis. "Kogesime kevadise distantsõppe ajal, et kontaktõppe naturaalsest keelekeskkonnast väljumine mõjus õpilaste hakkamasaamisele, motivatsioonile ja edasijõudmisele laastavalt. Siin on ka üks põhjusi, miks me oleme sel õppeaastal pea poole väiksema õpilaste arvuga kui eelmisel õppeaastal," märkis ta.

Ida-Virumaal lisandus nädalaga 447 uut nakatunut

Lõppeva nädala jooksul on terviseamet teatanud koroonaviiruse tuvastamisest 447 Ida-Virumaa elanikul. Viimase ööpäevaga tuli juurde 75 uut nakatunut.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal tõusnud tasemele 569,8, mis on suurem kui üheski teises maakonnas. Kogu Eestis on see näitaja 270,51.

Virumaal on terviseameti jälgimisel ligemale 5100 inimest, kellest nakatunud on 850. Narva elanikke on nende seas 382.