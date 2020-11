Ida-Virumaa korteritele mõeldud raha jõudis ringiga pealinna

Euroopa Liidu ambitsioonikate kliimaeesmärkide tulemusena jõuab Eestis elamute rekonstrueerimise turule tohutu hulk raha. Kui 2018. aastal ei jaganud valdkonna toetamisega tegelev KredEx uutele projektidele välja mitte ühtegi eurot, siis tänavu on käima läinud suisa kolm meedet, mille kogumaht ületab 100 miljonit eurot. Ka tuleva aasta riigieelarves on väljamaksete tegemiseks plaanitud umbes 90 miljonit.

Kui paari aasta taguste meetmete puhul käis toetuse taotlemine põhimõttel "kes ees, see mees" ja raha nappis, siis nüüd on olukord vastupidine. Riik kuulutas mais välja 71 miljoni suuruse erakorralise taotlusvooru ning praeguseks pole see maht veel täis saanudki. KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on ruumi veel umbes 27 miljoni jagu.