Sillamäe linnavalitsuse arengunõunik Anton Makarjev ütles, et Sillamäe uue rannapromenaadi esimene lõik on valmis ning tulevikus on plaanis seda sadama ja reisiterminali suunas pikendada. Seetõttu on lõbusõidulaevade ja paatide jaoks väikesadama rajamine loogiline jätk ning avab uusi võimalusi turismi, linna ja kogu Ida-Viru maakonna arenguks.

"Ida-Virumaal on väikesadam Toilas ja Narva-Jõesuus, kuid need ei tegutse nii aktiivselt, kuna seal pakutakse vähe teenuseid ning − mis peamine − nende puhul puudub koostoime. Väikelaevad võiksid ka Sillamäel randuda, kuid kahjuks puudub meil esialgu sildumisvõimalus," selgitas ta. "Seda tahakski pakkuda. Kuna järgmiseks aastaks kavandatakse mahukat investeerimisprojekti, mille eesmärk on ühendada kõik Ida-Viru sadamad, siis peame me olema valmis esitama oma dokumentide paketti väikesadama ehitamiseks. Kui on olemas projekt, siis saame hakata selle elluviimiseks rahastamisallikaid otsima."