Ida-Viru keskhaigla kliinikus on nakatunud juba ligemale sada inimest

Viimase ööpäeva jooksul tuli sellesse Kohtla-Järve Järve linnaosas asuva kliinikukoldesse, kus on ühe katuse all nii taastusravi, õendusabi kui hooldekeskus, veel 13 nakatunut.

Terviseamet Ida regionnaalosakonna juhataja Marje Muusikus tõdes, et kahjuks jõudis selles kliinikus viirus enne avastamist tugevasti levida. "Seal liikusid samad töötajad ja ka patsiendid erinevates osakondades. Ka hooldusosakonnas olnud inimesed käisid taastusravil," tõi ta näiteks. "Kui ühel patsiendil avastati viirus, siis selgus, et nakatunud on ka hooldaja. Viirus jõudis kõvasti levida ja nakatunud inimeste ring on kahjuks väga suur," ütles ta.

Pärast esimesi nakatumisjuhtumeid eelmisel kolmapäeval kehtestas haigla kliinikus külastuskeelu ja karantiini. Kliiniku üks korrus kohandati koroonahaigete ravialaks.

Ida-Viru keskhaigla ülemarst Toomas Kariis sõnas, et seoses suure koroonapuhanguga on taastusravi teenuste osutamine peatatud, kuid haigla pingutab selle nimel, et haigla teistes korpustes ei tuleks plaanilist ravi vähendada.

Terviseameti teatel oli kolmapäeva pärastlõuna seisuga Ida-Viru keskhaiglas ravil 57 koroonahaiget, kellest neli olid intensiivravil.

Ida-Virumaal on haigestumuse tase tõusnud üle 650

Kümme inimest on nakatunud ka Narva haiglas. "Viirus tuli patsiendi kaudu sisse, levis ka töötajatele ja teistele patsientidele," ütles Marje Muusikus.

Viimase ööpäeva jooksul said koroonadiagnoosi veel 101 Ida-Virumaa elanikku, mis on suurim arv ühe ööpäeva kohta alates pandeemia algusest.

Virumaal on terviseameti jälgimisel 5100 inimest, kellest koroonasse on haigestunud 939. Neist ligemale pooled ehk 432, on Narva elanikud. Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta tõusis Ida-Virumaale rekordilisele tasemele - 654. Kogu Eestis on see näitaja 305,9.

Narva on Muusikuse sõnul praegu praegu üks suuremaid murekohti Virumaal. Seal läks puhang lahti spordikoolist ja täiskasvanute hokimeeskonnast, levis sealt peredesse ja töökohtadesse. "Nüüd on nakatunute seas hakanud üha enam kasvama eakate osakaal," sõnas ta.

Eesti suurimas koldes, Viru vanglas, kus nakatunute arv ulatus 250 inimeseni, on viirus hakanud taanduma. Vanglate pressiesindaja teatel põevad haigust veel 33 vangi ja 12 vanglaametnikku.