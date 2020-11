Aveli Uustalu jäi maailma karika etapil Therese Johaugist maha vaid kümme sekundit

Alutaguse suusaklubi esindav 20aastane Uustalu osaleb täiskasvanute maailma karika etapil alles teist korda. Tänavu jaanuaris sai ta Saksamaal Oberstdorfis 1,5 km klassikasprindi eelsõidus 69 osaleja seas 68. koha kaotades eelsõidu pairimale 31 sekundiga.

Täna suutis ta selja taha jätta 18 konkurenti ja kaotus eelsõidu võitnud norralannale Are Appelkvist Stensethile oli oluliselt väiksem - 21,77 sekundit. Viimasest veerandfinaalikohast, mis seekord kuulus eelmisel aastal naiste suusatamist maailmas ülekaalukalt valitsenud Therese Johaugile, jäi Uustalul puudu vaid kümme sekundit.

Aveli Uustalu oli selles sõidus parim Eesti naissuusataja - 68. koha saanud Johanna Udrasest oli ta viis sekundit kiirem. Tema selja taha jäid ka mitmed nimekad suusatajad, nagu näiteks norralanna Heidi Weng, soomlanna Riitta-Liisa Roponen, jaapanlanna Masaiko Ishida ja sakslanna Victoria Carl.

Treener Timo Juursalu sõnul on positiivne, et Aveli tegi taas ühe sammu maailma parematele lähematele. "Sellise sõidu üle kurvastamiseks küll põhjust pole. Võimalik, et pisut kiirema algusega oleks võinud veel sekundi või kaks võita, aga samas on hea, et ta suutis teha tugeva lõpu," sõnas ta.

Ruka MK etapil on naistel kavas kolm võistlust: reedel on klassikasprint, laupäeval 10 km klassikas ja pühapäeval 10 km jälitussõit vabastiilis. Aveli Uustalu teeb kaasa veel laupäevases 10 km klassikasõidus.