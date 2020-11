Lüganuse volikogu esimehe umbusaldamine kukkus läbi

Kui eelmisel istungil hääletasid opositsioonisaadikud rahvaalgatusena volikogu päevakorda jõudnud eelnõu poolt ehk andsid Murru lubjakivikarjääri kohta eitava seisukoha, siis arendaja OÜ Kaltsiumkarbonaat vastas sellele vaidega, kus nõutakse ebaseadusliku otsuse tühistamist. Muu hulgas vihjatakse vaides sellele, et ka vallavalitsuse tellitud õiguslik analüüs eelnõu kohta ütles selgelt, et see on vastuolus varem tehtud otsusega, kus volikogus vastu võetud eitav seisukoht tuli kaalukate argumentide puudusel tühistada. Uus eelnõu oli sisuliselt aga eelmise kordus ning argumendid seal polnud muutunud.