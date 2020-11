Ida-Virumaal taas koroonarekord: ööpäevaga tuli juurde 114 nakatunut

Terviseameti teatel said viimase ööpäeva jooksul koroonadiagnoosi veel 114 Ida-Virumaa elanikku. 24 inimest sai viiruse töökohal, 22 pereliikmelt, seitse tuttavalt ja viis koolist. Ülejäänud viimase ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

Terviseameti jälgimisel on üle 5400 Virumaa inimese, kellest nakatunud on 1017. Neist 440 on Narva elanikud.