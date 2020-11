Ida-Viru keskhaigla juht: kandke maske ja hoiduge kontaktidest, et tervishoiusüsteem kokku ei jookseks

Kui veel mõned nädalad tagasi oli Ida-Viru keskhaiglas 22 koroonahaigete voodikohta, siis tänaseks on neid juba ligikaudu 70, millest 7 on intensiivravikohad. Muuhulgas on see tähendanud ka intensiivravi osakonna jagamist tavahaigete ja koroonahaigete ravialadeks.

Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Bakleri sõnul olid reede õhtul tühjad vaid umbes kümme voodikohta 70st. Neid hoitakse iga kell lisanduda võivate haiglaravi vajavate uute koroonahaigete jaoks.

Olukord on tõsisem kui kevadel

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta on Ida-Virumaal tõusnud juba üle 700. Sel nädalal on peaaegu iga päevaga lisandunud ligikaudu sada uut nakatunut. Viimasel ööpäevaga 114.

Et olukord on märksa tõsisem, kui kevadel, kinnitab ka tõsisasi, et kui tookord oli keskhaigla valmistunud 50-60 koroonapatsiendi vastuvõtmiseks, siis korraga ei olnud neid haiglaravil kordagi rohkem kui 15. "Me ei pidanud Ahtme aktiivravikorpuse kolmandale korrusel ettevalmistatud osakonda kasutusele võtma. See on hea stsenaarium, kui kohad on valmis, aga kasutama ei pea," ütles Bakler tõdedes, et praegu on arvud mitu korda suuremad.

Samas rõhutab Bakler, et koroonahaigete ravimine on jätkuvalt vaid üks osa haigla tööst. "Me peame jätkama erakorralise abi osutamist tavapärases mahus, olgu see seotud siis traumade, insultide, infarktide või muude kiiret meditsiinilist abi vajavate olukordadega, " sõnas ta. "Erakorralise abi osutamist ei saa vähendada."

Plaaniline ravi kannatab paratamatult

Haiglajuht lisas, et kuni eelmise nädalani jätkus ka plaaniline ravi kõigil erialadel.

Nüüd on tulnud peatada statsionaarse taastusravi- ja õendusabi osutamine, kuna Järve linnaosas asuv kliinik on muutunud ise Ida-Virumaa üheks suuremaks koroonakoldeks, millega on seotud juba ligemale sada nakatunut.

Seal ravil olnud patsiente kirjutatakse vastavalt nende olukorrale haiglast järjest välja, uusi patsiente statsionaarsele taastusravile, õendusabi osakonda ja hooldekeskusesse vastu ei võeta. Kliinikusse on loodud koroonahaigete raviala, kus on ligikaudu 30 voodikohta, millest enamik on täidetud.

Olenevalt sellest, kuipalju COVIDi patsientide arv suureneb, peavad haiglad Bakleri sõnul paratamatul vähendama plaanilist tööd. "Meditsiinisüsteem kasutab juba praegu plaanilisele ravile mõeldud ressursse COVID-19 patsientide jaoks," ütles ta.

Narva haigla lõi samuti koroonahaigete raviala

Narva haigla, mis seni suunas haiglaravi vajavad COVID-19 positiivsed keskhaiglasse, avas sel nädalal neile oma majas osakonna, mis võib vastu võtta ligemale paarkümmend haiget.

Bakler tunnustas Narva haiglat oma koroonahaigete raviala loomise eest. See võtab nende ravimise koormust vähemaks Ida-Virumaa keskhaiglas.

Tema sõnul on tõenäoline, et eelseisvatel nädalatel kasvab haiglaravi vajavate koroonahaigete arv veelgi ja haigla valmistub selleks. Voodikohti saab suurendada Järve linnaosas asuvas ravikorpuses. Sealt edasi tuleks luua veel üks raviala Ahtme aktiivravikorpuses, mis tähendaks aga plaanilise kirurgilise ravi piiramist olulises mahus.