Sel nädalal on koroonaviiruse diagnoosi saanud ligemale 600 idavirulast

14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta tõusis Ida-Virumaal uuele rekordtasemele 744,8. Kogu Eestis on see näitaja 332,2. Alates pandeemia algusest on koroonaviirus diagnoositud 2473 Ida-Virumaa elanikul. Neist enam kui tuhandel on viirus tuvastatud kahe viimase nädala jooksul.

Ida-Virumaal tuvastatud koroonakollete arv on tõusnud 23ni. Koolikoldeid on kuus: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel kolm ja Jõhvis üks. Nii Narvas kui ka Kohtla-Järvel on üks lasteaiakolle. Töökohakoldeid on kokku viis: kolm Narvas, üks Sillamäel, üks Jõhvis. Narvas on kaks asutuse kollet, Sillamäel on üks asutuse kolle. Sillamäel on huvitegevuse kolle. Toila vallas on tuttavate kolle ning Lüganuse vallas on perekonna kolle. Koroonakolded on nii Narva haiglas kui ka Ida-Viru keskhaigla Kohtla-Järve Järve linnaosas asuvas taastusravi- ja õendusabikliinikus. Viimasega on seotud ligemale sada nakatunut.