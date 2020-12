COVID-19: hädaabikõnede hulk on kasvanud, jutud kiirabi järjekordadest ei vasta tõele

Ida regioon (Ida- ja Lääne-Virumaa) oli tänavu novembris ainuke piirkond Eestis, kus häirekeskus täheldas kõigi hädaabisündmuste lõikes (politsei, päästeteenistus ja kiirabi) kasvu.

Koroonapatsiendid võtavad kauem aega

Ligi kümnendiku võrra suurenes eelmisel kuul kiirabi väljakutsete arv Narva ja Narva-Jõesuu piirkonnas. "Osalt on ka kutsete teenindamine läinud pikemaks, kuna just koroonahaigetega seotud väljakutsed võtavad rohkem aega," rääkis häirekeskuse Ida keskuse juht Janek Murakas. Aega võtavad nii patsiendi transport Ida-Viru keskhaiglasse kui ka iga kutse järel kiirabiauto põhjalik desinfitseerimine.

Novembri viimasel nädalal pani Narva kiirabi välja lisakiirabibrigaadi, sest kiirabi ooteajad läksid pikaks just Narva linnas. "See lisaressurss on olnud suureks abiks ooteaegade lühendamisel. Hea meel on tõdeda, et lisabrigaad jätkab tööd ka detsembris," sõnas Murakas. Ta lisas, et nii eesti- kui venekeelse elanikkonna seas on hästi omaks võetud häirekeskuse teenindatav riigiinfo telefon 1247, mis annab infot koroonaviiruse levikuga seotud piirangute ja reeglite kohta. Sellel numbril on praeguseks vastatud rohkem kui 100 000 kõnele.

Muraka sõnul peab arvestama sellega, et kui kiirabi väljakutse ei ole nii kriitiline, siis on perioode, kui inimene peab kiirabi võib-olla tavapärasest kauem ootama.

Ida-Virumaal 14 kiirabibrigaadi

Ida-Virumaal osutab kiirabiteenust Karell Kiirabi, kellel on maakonna peale kokku 9 brigaadi ja keskmiselt iga brigaadi kohta on 8 kutset ööpäevas.

Narva kiirabi tegutseb eraldi Narva haigla juures ning seal töötab tavapäraselt 4 brigaadi, millele praegu, nagu öeldud, on lisatud veel viies.

"Seda tehti just seetõttu, et iga väljakutse koroonapatsiendi juurde võtab palju aega," sõnas Narva haigla erakorralise meditsiini kliiniku juhataja Pille Letjuka. Ta tunnistas, et praegu on visiitide kestus pikenenud. "Ent kui keegi väidab, et Narva elanikud peavad tundide viisi kiirabi ootama, siis pehmelt öeldes on see vale, inimlikult nimetan seda aga jampsiks," sõnas ta.

Ülejäänud Ida-Virumaad teenindava Karell Kiirabi Ida piirkonna teenusejuht Ivetta Sakkart-Linnard ütles, et neil ei ole praegu tekkinud vajadust lisabrigaadide kaasamiseks, kuid on valmisolek ühe või kahe lisabrigaadi loomiseks. "Ettevalmistused selleks on tehtud, töötajad on kaardistatud ja isikukaitsevahendite varu tagatud. Olukord võib muutuda väga kiiresti ja me peame olema selleks valmis," lausus ta.