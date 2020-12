COVID-väljakutsete arv tõusis Ida-Virus kolm korda, kiirabi kaasab lisajõude

Häirekeskuse Ida regiooni juht Janek Murakase sõnul on sel nädalal COVID-19 patsientide väljakutsete arv võrreldes eelmise nädalaga kasvanud pea kolm korda. „Ühtlasi on väljakutsete põhjal täheldatav asjaolu, et koroonaviirus on taas vaikselt hooldekodudesse jõudmas. See tähendab, et juba lähiajal võib koroonaviiruse väljakutsete osakaal kasvada veelgi,“ ütles Murakas.