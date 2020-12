PÄEVA PILT Pronksist Kaljo Kiisk sai sünniaastapäeval kaela unikaalse salli

Kaljo Kiisk on meenutanud, et oli põlvepikkune poisikene, kui kinolinalt esimest korda filmi vaatas - tummfilmiajastu ühte tippteost, Charlie Chaplini šedöövrit. See juhtus Jõhvi mõisas, mitte kaugel praegusest kontserdimajast, mille juurde seitse aastat tagasi tema kuju püsitati. Kuju valmis skulptorite Aivar Simsoni ja Paul Männi käe all enam kui 80 eraisiku ja ettevõtte annetuse toel.