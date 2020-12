Narva-Jõesuu hotell sulges uksed ja koondas paarkümmend töötajat

"Valitsus teeb kõik selleks, et me pankrotti läheksime" − nende sõnadega sulges Narva-Jõesuu hotell Noorus SPA Inn (tuntud ka hotellina Liivarand) uksed ning koondas mitukümmend töötajat. Hotelli suur vend Noorus SPA jätkab praegu veekeskuse ehitust, kuid mitte selleks, et see avada, vaid et see kuni paremate aegade saabumiseni konserveerida.