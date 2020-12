Omniva peab pikki järjekordi postkontorites paratamatuks

"Tahtsin postkontorist kirjale marki osta, aga seda järjekorda nähes lõin käega," rääkis Jõhvi postkontorit külastada üritanud mees.

Detsembrikuised pikad järjekorrad postkontorites on kahjuks tavaks saanud; ei ole neid märkimisväärselt kahandanud ka pakiautomaatide hulga suurendamine.

"Lähenevate jõulude ja hiljutiste ostupühadega seoses on pakkide hulk tavapärasega võrreldes märkimisväärselt kasvanud ka postkontorites. Pikemad järjekorrad nendes on detsembrikuus paratamatus, millega tuleb arvestada," rääkis Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv.

Järjekorrad on tema sõnul mõnel pool pikad küll, ent visuaalselt tunduvad need sel aastal veelgi pikemad, kuna järjekorras seisjad hoiavad omavahel distantsi. Nii tundub ooteaeg järjekorra pikkust hinnates pikem, kui see tegelikult on. Ka ei ole 2+2-reegli järgimiseks sageli võimalik ootejärjekorda tekitada postkontori ruumidesse.

"Pakiautomaate kasutavad inimesed küll meelsasti, aga on päris palju pakke, millel pole kirjas saaja telefoninumbrit, ja need tuleb meil ikka postkontorisse suunata. Ka on pakiautomaadid mõnigi kord täis ja kui sinna pakki panna ei saa, läheb inimene loomulikult postkontorisse," rääkis ta.

Populaarsemaid pakiautomaate teenindab Omniva mitu korda päevas; võiks ehk veelgi tihedamini, kui inimesed oma pakid piisavalt kiiresti välja võtaksid.

Kaivu sõnul on Omniva detsembrikuuks ka lisatööjõudu palganud − nii postkontoritesse, pakke sorteerima kui kulleriteks − ning sellega alustati juba septembris-oktoobris, et jõuaks inimesed ka välja õpetada.

"Oma jälje on jätnud ka koroona, sest eneseisolatsioonis olevatele töötajatele on tulnud asendaja leida. Ida-Virumaal tuli sellise asendamisega tegelda Narva ja Narva-Jõesuu postkontorite vahel, samuti Sillamäe postkontoris," märkis ta.

Puhkepäevadel on postkontorid suletud. Seda, et need detsembris vähemalt laupäeviti avada võiks, pole viimasel ajal jutukski võetud.

"Varasematel aastatel seda mõnes piirkonnas tehti," meenutas Kaiv. "Aga järjekorras seisjate ees postkontori ust küll kinni ei panda, kui ka sulgemisaeg kätte jõuab − kõik ootajad teenindatakse ära."