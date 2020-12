Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo ütles, et neljapäeval elektriturul toimunud intsident kinnitas taas kord, kui vajalik on juhitav tootmisvõimsus, mida on võimalik igal hetkel käivitada. "Et inimeste toad oleksid valged ja soojad, peab elektriliini otsas olema töötav elektrijaam ning neljapäeval aitas Narva elektrijaamades kahe lisaenergiaploki käivitamine ära hoida avariielektrijaamade käikulaskmise ning veelgi kõrgemad elektri turuhinnad," sõnas ta.