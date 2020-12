Kohtla-Järve hooldekodus on nakatunud peaaegu sada vanurit

Esimesed nakatunud selles suures Kohtla-Järve munitsipaalses hooldekodus, kus elab veidi üle saja ja töötab üle 60 inimese, tuvastati detsembri alguses ja esimese laustestimise käigus osutus nakatunuks ligemale 30 inimest.

Nakatunud on ka peaaegu pooled töötajad

Viimaste testimiste tulemusel selgus, et esmaspäevase seisuga on nakatunud 90 vanurit ja 23 töötajat. Eeldatavasti jõudis viirus hooldekodusse, mis kevadise puhangu ajal jäi sellest puutumata, ühe töötaja kaudu, kes võis nakkuse saada oma lapselt, kel puudusid sümptomid, aga hiljem osutus tema test positiivseks.

Pühtitsa kloostris vohab samuti koroonaviirus ja seetõttu on klooster praegu külastajatele suletud. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Koroonaviirus on diagnoositud ka 22 kloostrielanikul Raske olukord on tekkinud ka Kuremäel asuvas ligemale saja püsielanikuga Pühtitsa nunnakloostris, kus terviseameti teatel on koroonaviirus tuvastatud 22 inimesel. Alutaguse abivallavanem Kairi Hõbemeri sõnas, et sel nädalal võetakse kloostris koroonaproovid kõigilt sealsetelt elanikelt ja siis saab täpsema pildi, kui ulatuslikult on viirus kloostris levinud. Klooster teatas oma kodulehel, et viiruse leviku tõttu on klooster eneseisolatsioonis. Kairi Hõbemere sõnul aitab valla menetlusteenistus Kuremäel selgitada sinna sõitnud külastajatele, et praegu kloostri territooriumile ei pääse. Alutaguse vald on kloostrile saatnud 1300 maski ning muid enesekaitse- ja desinfitseerimisvahendeid. "Hoiame kloostriga sidet ja oleme valmis vajaduse korral osutama ka muud abi," ütles ta.

Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva sõnul jälgitatakse haigestunute seisundit pidevalt ja näiteks pühapäeval toimetas kiirabi kolm raskemate sümptomitega hooldekodu elanikku haiglasse.

Aleksejeva sõnul on nakatumise või isolatsiooni jäämise kohustuse tõttu rivist välja langenud töötajate asemele linnavalitsus värvanud uusi ajutisi hooldajaid nii Tallinna tervishoiu kõrgkooli üliõpilaste seast kui ka töötukassa kaudu. Need töötajad, kes on terved, teevad ületunde.

Abilinnapea sõnul arutati ka seda, et osa hooldajaid jääks hooldekodusse puhangu ajaks elama, ent seda nad ei soovinud. "Pinge on niigi suur, seepärast tahavad inimesed vahepeal ka kodus käia," selgitas ta, lisades, et kaalumisel on ka töötajate psühholoogiline nõustamine, aga praeguse tempo juures pole olnud aega sellega tegelda.

Haiglad valmistavad ette lisakohti

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul on nii Ahtme hooldekodus kui Kuremäe kloostris haigestunutest enamik riskirühmas olevad eakad inimesed, kellest osa vajab juba praegu haiglaravi. Haiglaravi vajajate arv võib lähinädalatel oluliselt veelgi tõusta. "On oht, et see võib niigi piiripealsel koormusel toimiva kohaliku meditsiinisüsteemi kokku jooksutada," lausus ta.

Ida-Viru keskhaiglas on praegu koroonahaigete raviks kohandatud 70 ja Narva haiglas 40 voodikohta. Esmaspäeva hommikuse seisuga on Ida-Viru keskhaiglas ravil 59 koroonapatsienti, kellest 5 on intensiivravil. Narva haiglas on ravil 33 koroonahaiget.

Ida-Viru keskhaigla plaanib luua lähinädalatel koroonapatsientidele veel 12 kohta. Kolmanda koroonapatsientide osakonna avamist valmistab ette ka Narva haigla.

Laupäeval teatas terviseamet, et koroonadiagnoosi sai taas uus rekordarv Ida-Virumaa elanikke − 211. Eelmine päevarekord 165 pärines 6. detsembrist. Pühapäeval lisandus 72 esmaspäeval 62 ja teisipäeval 44 uut nakatunut, kuid nendel päevadel oli ka tehtud testide arv oluliselt väiksem.

Terviseameti jällgimisel on 5900 Virumaa elanikku, kellest nakatunud on 1560, kellest 707 on narvalased.