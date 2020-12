VIDEO Päästjad ajavad uisutajaid jäält minema

Kuigi päästjad väidavad, et Voka tiigil on jää ohtlikult nõrk, on uisutajad ja kalamehed teist meelt. Ka sel esmaspäeval oli jääl mitu õngitsejat.

Viimastel päevadel on päästjad saanud mitmeid väljakutseid selle pärast, et inimesed on jääl. Kui päästjad leiavad, et siseveekogudel viibimine on nõrga jää tõttu veel ohtlik, siis uisutajad on teist meelt.