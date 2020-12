Esimesena Eestis koroonavaktsiini saanud Jelena Rozinko: loodan, et vaktsiin aitab kiiremini naasta tavapärasesse ellu

"Ma olen üldiselt vaktsineerimise fänn. Arvan, et koroonavaktsiin on väga vajalik," ütles infektsioonahaiguste arstiks õppinud Rozinko, kellele süstiti pühapäeval veidi peale kella 11 esimesena Eestis koroonavaktsiin.

Ta sõnas, et ei tundnud seoses vaktsineerimisega vähimatki hirmu, ootamatu oli aga tohutu tähelepanu. "See lõi adrenaliini nii üles, et ma ei tundnud mitte midagi," sõnas ta.

"Ma loodan, et kui see vaktsiin tehakse enamikule inimestest, siis saame uuesti reisida ja sugulastega kohtuda. Siis saab naasta igapäevasesse ellu," ütles ta.

Kohtla-Järvelt pärit Rozinko töötab alates sügisest Ida-Viru keskhaigla COVIDi osakonnas ja tegeleb koroonahaigete ravimisega. "Töökoormus on olnud väga suur. Käin ka nädalavahetustel oma patsiente vaatamas. Mul on hetkel 11 patsienti," sõnas ta lisades, et tänu vaktsineerimisele tekib ka tööl kindlam tunne, aga ettevaatusabinõusid ja reegleid tuleb sellegipoolest jätkuvalt täita.

Rozinko järel teisena vaktsiinisüsti saanud Ida-Viru keskhaigla pulmonoloogia vanemarst Veronika Iljina ütles samuti, et töö käib väga pingelises olukorras ja tõi näiteks, et sel laupäeval oli osakonnas vaid kaks vaba kohta.

Iljina sõnul ei kahtle nende osakonnas ükski arst vaktsineerimise vajalikkuses. "Hooldajad ja keskmeditsiinipersonal on samuti hakanud arstide käest küsima rohkem informatsiooni vaktsineerimise kohta," ütles ta.

Ida-Viru keskhaigla ülemarst Toomas Kariis tõdes, et vaktsineerimine on väga oluline läbimurde saavutamiseks võitluses koroonaviirusega, kuid haigla keerulist olukorda see lähikuudel veel ei lahenda. Haigestumise mõjutamiseks peab vaktsineeritute arv saama piisavalt suureks.

"Vaktsineerimine annab meile vast ilusa suve. See on ennekõike ennetav meede. Nende inimeste jaoks, kes ei ole haigeks jäänud, on see lootusekiir, et saab natuke rahulikumalt hingata ja julgemalt vaadata tulevikku," ütles ta.

Ida-Viru keskhaiglas on praegu koroonahaigete ravimiseks 72 kohta, millest suurem osa on pidevalt täidetud. "Lähiajal tuleb kohti juurde teha, midagi ei jää üle. Järgmised 12 voodit on valmis pandud. Hetkel on kõige keerulisem meditsiiniõdedega. Õdesid ei jätku kõikidele tööfrontidele," sõnas ta.

Ida-Viru keskhaigla sai juhatuse esimehe Tarmo Bakleri sõnul Eestisse jõudnud esimesest vaktsiinipartiist oma töötajate vaktsineerimiseks 130 doosi. Töötajaid on ligemale kümme korda rohkem. "Täna on plaanis vaktsineerida 55 arsti, õde, hooldajat ja ka pereõdesid - neid töötajaid, kes töötavad COVIDi patsientidega," selgitas ta.