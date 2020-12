Terviseamet pelgab pühadejärgset uut nakatunute arvu kasvu Ida-Virumaal

Koroonaviiruse leviku põhiline näitaja − viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta − langes Ida-Virumaal 25. detsembril esimest korda viimaste nädalate jooksul alla tuhande ja on püsis sel tasemel ka kolmel järgneval päeval. Teisipäeva hommikuks kerkis aga see taas napilt üle tuhande - 1005.

Kõige kõrgem − 1145 − oli haigestumise näitaja Ida-Virumaal 17. detsembril.

Vähenenud haigestumise näitaja on võrdluses teiste maakondadega jätkuvalt kõige suurem, kuid erinevus Eesti keskmisega, mis on praegu 572, kahaneb ja Ida-Virumaa kannule on jõudmas Harjumaa − 749.

Detsembri keskpaigas oli ridamisi päevi, kus Ida-Virumaale lisandus korraga 100-200 uut nakatunut. Viimasel neljal päeval on uute koroonadiagnooside arv püsinud alla saja, viimasel ööpäeval oli neid 79.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul ei saa viimaste päevade pisut väiksema uute nakatumisjuhtude arvu põhjal veel järeldada, et olukord on muutumas tunduvalt paremaks, kuna pühade ajal on ka teste vähem tehtud.

Muusikuse teeb murelikuks, et nakkus levib praegu palju perekondade ja tuttavate kaudu. "Kuna pühad kestavad veel päris pikalt, siis jätavad need oma jälje ka viiruse levikule, hoolimata sellest, et väga palju asutusi ja koole on kinni. Inimesed suhtlevad paratamatult perekonniti ja tuttavatega. Kardan, et jaanuaris võib üldine haigestumise tase Ida-Virumaal seetõttu veel tõusta," sõnas ta, soovitades inimestel hoolega mõelda, kas ja kellele külla minna, et mitte tekitada nakatumisohtu.