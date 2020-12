Narva juhtivad keskerakondlased ütlesid lahti koostööst Yana Toomiga

Toom leidis samas, et tekkinud olukord on konstruktiivne ja tuleb kasuks. "Viimasel kahel aastal on partei Narva piirkond olnud tukkuv struktuur. Nüüd on alanud liikumine ja see on ju hea," ütles Toom, kes on ise selle "tukkuva struktuuri" juht.

Ta pooldas ka suhete silumist Narva keskerakondlaste ja nende volikogu liikmete vahel, kes soovivad keskerakondlaseks saada. See võimaldaks Toomi meelest luua volikogu, kus poleks ei koalitsiooni ega opositsiooni ja tegutseda võiks hiljuti sõlmitud koalitsioonileppe alusel, sest see kattub suures osas sellega, mida tegi Jevgrafovi linnavalitsus.