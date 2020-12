Katri Raik sai Narva linnapeaks

Katri Raik ütles, et lubab olla linnapeaks kogu Narva linnale ja selle inimestele ning volikogus nii koalitsioonile kui ka opositsioonile.

Katri Raigi esitas linnapea kandidaadiks keskfraktsiooni poolt Tarmo Tammiste, kes märkis, et Raik on Narvaga seotud olnud üle 20 aasta ja tal on tugev poliitiline kogemus nii riigikogust kui ka siseministri ametist.