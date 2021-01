"Eesti on politseiriik", "Jõhvi on pommiauk", "Ma ei mõista maskide kandmist", "Eestis pole vabadust. Igatsen nõukogude aega" − need on vaid mõned sõnumid, mida hiljuti Jõhvi vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti ametisse asunud Ilona Kaldre eelmise aasta lõpus telesaates otse eetris kuulutas, pikkides sinna vahele ohtralt roppu kõnepruuki.