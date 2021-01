Lüganuse vald ehitab sel aastal peamiselt Kiviõlis

"Tänavune eelarve on eelmise aastaga samas suurusjärgus," ütles Lüganuse vallavanem Andrea Eiche 11,1 miljoni euro suuruse eelarve kohta. "Tulumaksu, mis moodustab tuludest kõige suurema osa − 66 protsenti −, me suuremaks prognoosida ei julgenud; kaevandamisõiguse tasu osakaal on eelarves suhteliselt väike ja selle laekumine vahest märkimisväärselt ei muutu."