Toila valla Voka spordihalli siseruumides on küll koroonapiirangute tõttu kogu tegevus seiskunud, ent selle aasta algusest laenutatakse lastele seal tuube ning uiske. Hoolimata asjaolust, et päästeameti peadirektori käskkirjaga on üle Eesti siseveekogude jääle minek keelatud, on kohalikud aktivistid Voka tiigile rajanud liuvälja − praegu ulatub jää paksus 18-19 sentimeetrini. Iga päev võib seal talvemõnusid nautimas näha paarikümmend last.