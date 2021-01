Jõhvi vallavanem Jüri Konrad oli järelevalve alustamise põhjustest rääkides kidakeelne. "Seal on olnud probleeme. Mina ei taha kõlakate pealt mingeid otsuseid teha. Töötajad on pöördunud, infot on tulnud mitme koha pealt. On olnud juttu, kuidas spordiobjekte on kasutusse antud ja nii edasi. Mõnedest ülekannetest on juttu olnud," sõnas ta.