Päästeameti pressiesindaja ütles Põhjarannikule, et häirekeskus sai teate tulekahjust õhtul kell 22.16. Kui algselt teatati, et põleng on Aa hooldekodus, siis tegelikult juhtus õnnetus umbes pool kilomeetrit eemal asuvas Männiku pansionaadis.