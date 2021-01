Mõjuvõimuga kauplemises kahtlustatav ja eeluurimise ajaks kuni kaheks kuuks vahi alla võetud rahandusministri nõunik Kersti Kracht kandideeris kaks aastat tagasi EKRE esinumbrina Ida-Virumaal riigikogusse. Aastakümneid ettevõtete konsultatsiooniäris tegutsenud Krachtile andis oma hääle 373 Ida-Virumaa valijat. EKRE poolt Ida-Virumaalt saadud ringkonnamandaat läks aga endisele maavanemale Riho Breivelile, kes noppis 979 häält. Pärast valitsuse moodustamist võttis rahandusminister Martin Helme Krachti oma nõunikuks.

Nüüd saadud kahtlustust arvestades on tähelepanuväärne, et enne valimisi Põhjarannikule antud intervjuus kritiseeris Kersti Kracht teravalt Eesti õigussüsteemi. "Ükskõik, mida meie prokuratuur algatab, ei võta ma ühtegi asja puhta kullana. Sest ma tean ju, kui palju on fabritseeringuid ja õngitsemisi, kuidas kuulatakse telefonikõnesid pealt. Nagu teate, oleme Põhja- ja Baltimaades maailmas telefonikõnede pealtkuulamiselt "edukaim" riik," rääkis ta. "Praktika on selline: näiteks algatatakse kriminaalasi rahapesu paragrahvi põhjal. Siis kuulatakse inimest kaks aastat pealt. Rahapesu paragrahv langeb ära, sest alust ei ole, aga sealt õngitsetakse midagi muud välja. Ja saadakse midagi sellist, milleks muidu pealtkuulamise luba ei antaks. See on selline väga pahatahtlik tegevus."

Ta rääkis kahe aasta taguses intervjuus ka õiguskaitseorganite kallutatusest. "On olemas mingid inimesed, kes on teinud teeneid mingitele erakondadele. Näiteks annetanud raha. Keegi tahab algatada kriminaalasja. On mitmeid näiteid, kus kogu aeg öeldakse [kriminaalasja algatamise avalduse peale prokuratuurist], et alust ei ole, samas aga näed, et teised samalaadsed asjad lähevad läbi," ütles ta tookord.

Samuti mõjuvõimuga kauplemise kahtlustuse saanud Keskerakonna peasekretär ja endine riigihalduse minister Mihhail Korb on pärit Kohtla-Järvelt ja seal ka koolis käinud. Ta isa on Kohtla-Järve tuntuim poliitik Valeri Korb. "See, et minust sai poliitik ja mitte arst või ettevõtja, on kindlasti isa teene," on ta ise öelnud.

Ka "noore Korbi" poliitikukarjäär algas Ida-Virumaalt. 21aastaselt oli ta lühikest aega ametis Kohtla-Järve linnavalitsuse majandusnõunikuna. Algaja poliitikuna kandideeris ta 2005. aastal Nikolai Ossipenko valimisliidus Rahva Usaldus ka Jõhvi volikogusse, kuid 25 häälest ei piisanud valituks osutumiseks.

Ööl vastu kolmapäeva teatas Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas, et astub korruptsiooniskandaali tõttu tagasi.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles teisipäeval pressikonverentsil, et Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht, suurettevõtja Hillar Teder ja Keskerakond said kahtlustuse korruptsioonikuritegudes seoses Tallinnas asuva Porto Franco kinnisvaraarendusega.