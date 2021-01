Jõhvi Pargi keskus, mille omanik on kaevanud vallavalitsuse kohtusse, kuna valla väljastatud kasutusluba on antud kõrvaltingimustega, tegi vallale ettepaneku väljastada tingimusteta kasutusluba. Arendaja lubab vastutasuks, et ei nõua vallalt sisse õigusabikulusid, mis tal kohtuskäimisega juba kaasnenud on.