Kohtla-Järve jäähalli uisuväljaku renoveerimist plaanitakse alustada kevadel

Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinini sõnul on plaanis töid alustada kohe pärast hooaja lõppu, et uus väljak saaks valmis juba suve jooksul.

"Eelmisel aastal vaadeldud projektis on muudatusi umbes kümme protsenti," kommenteeris ta. "Saime rahvusvaheliselt jäähoki föderatsioonilt uued nõuded väljaku mõõtmete kohta: renoveeritud väljak tuleb senisest veidi väiksem − 28x60 meetrit. Seetõttu tuleb lisaks katte värskendamisele teha ka mitmeid konstruktsioonilisi muudatusi. Dokumendid on riigi tugiteenuste keskusesse (RTK) juba saadetud ja niipea, kui heakskiidu saame, kuulutame välja hanke."

"Otsustasime kõik edasi lükata ja uue hanke korraldada," rõhutas Veršinin. "Kujunenud olukorra pluss oli see, et sportlased ei pidanud terve sügise Narvas treenimas käima, jäähalli valati jää juba septembri alguses. Loodame, et uus hange kujuneb edukaks, ehitustööd lähevad aprillis või mais lahti ning uuenenud uisuväljak saab järgmise hooaja alguseks valmis."