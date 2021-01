Euroopa Komisjon ei luba õiglase ülemineku fondi raha kasutada väljaspool Ida-Virumaad

Riigihalduse ministri nõunik Risto Kask teatas Põhjarannikule, et 20. jaanuaril toimunud Ida-Virumaa õiglase ülemineku juhtkomisjoni koosolekul tõstatus väga põhimõtteliseks küsimuseks õiglase ülemineku sihtpiirkonna laiendamine.

"Nüüdseks on esmane Euroopa Komisjoni tagasiside olemas: abi intensiivsust ei tohiks piirkonna laiendamisega vähendada. Piirkonna laiendamisel peaks põhiargumendiks olema, kas piirkonda ootavad ees põlevkivisektori kahanemisest tingitud raskused või mitte," märkis Kask, lisades, et vajadus tuleb faktiliselt ja detailselt ära tõendada: töötuse määra, oodatavaid koondamisi / kaduvad põlevkivisektori töökohti jms arvesse võttes. "Haldusreformieelsed piirid ei saa iseenesest olla argumendiks."

Kase sõnul on õiglase ülemineku fondi eesmärgiks leevendada põlevkivisektori kahanemisega kaasnevaid mõjusid. "Kuna põlevkivi kasutamine on väljaspool Ida-Virumaad nüüdseks lõppenud, ei esine sihtpiirkonna laiendamiseks objektiivseid argumente," tõdes ta, lisades, et seetõttu tuleks varasemad otsused sihtpiirkonna laiendamise kohta läbirääkimiste alustamiseks Euroopa Komisjoniga üle vaadata ning suunata õiglase ülemineku fondi raha terviklikult Ida-Virumaale.