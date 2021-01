Toila rahvahääletuse võitis rannaala

"Esimesel aastal soovisime testida Facebooki lahendust ja vaadata, kui palju see inimesi kaasab ning mis on kaasava eelarve laiem mõju. Sotsiaalmeedia hääletuse miinuseks on, et võidab see, kellel on rohkem sõpru ja sotsiaalset kapitali. Kogemus näitas, et hääletati ka Brasiiliast ja Peterburist," selgitas Toila valla arendusnõunik Mehis Luus.