KULTUURKAPITALI AASTAPREEMIA: Kohtla-Järve gümnaasium

Kultuurkapitali aastapreemia pälvis gümnaasium "Ida-Virumaa kultuurielule uue dimensiooni loomise eest". Kooli korraldamisel on toimunud Ida-Virumaa koolinoorte omaloominguliste laulude konkurss "Väike laul suurele lavale" ja noorte omaloominguliste luuletuste konkurss. Kooli noorteorkester on korraldanud kontserte linnarahvale. Gümaasiumi aatriumikohvikust Koht37 on saanud kõigile huvilistele mõeldud õpitubade, loengute, vestlusõhtute ja mälumängude toimumispaik.

Kooli direktori Hendrik Aguri meelest on loomulik, et gümnaasium on kohaliku kogukondliku elu eestvedajaid ja pakub kohalikele inimestele mitmekülgseid kultuurseid vaba aja veetmise võimalusi. "Selline põhimõte oli meil kooli loomisel algusest peale, sest see aitab muuta kohalikku elu huvitavamaks. Kuigi oleme alles teekonna alguses, on mul hea meel, et meie tegevust on märgatud ja tunnustatud," sõnas ta.